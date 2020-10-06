Степанов прогнозирует по 5 тысяч случаев COVID-19 до конца недели

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что уже к концу недели в Украине будут подтверждать по 5000 случаев заболевания COVID-19 ежедневно.

Источник: брифинг министра здравоохранения 6 октября

Прямая речь: "Посмотрите как быстро мы пересекли сначала тысячу, потом 2-3. Сейчас 4 тысячи и мы фиксируем каждый день более 4 тысяч больных.

Здесь не надо быть Вангой, чтобы спрогнозировать. Я думаю, что уже на этой неделе эту отметку мы достигнем - в 5000 (случаев COVID-19 за сутки - ред.)".

Детали: По его словам, наиболее напряженная ситуация с заполненностью больниц.

Что было раньше: За минувшие сутки, 5 октября, в Украине заболели на коронавирус COVID-19 4348 человек, летальных случаев - 90.

Напомним:

По данным сайта Worldometers Украина оказалась на 13 месте среди стран мира по числу новых больных на коронавирус.

Украина оказалась на 13 месте среди стран мира по числу новых больных.

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