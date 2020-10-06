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В Харькове прощаются с погибшими в АН-26 офицерами и курсантами

Вторник, 6 октября 2020, 10:25

На площади Свободы в Харькове прощаются с погибшими в результате падения АН-26 под Чугуевом 25 сентября.

Источник: "Суспільне", Hromadske

Детали: На церемонии присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Предыстория:

  • 25 сентября вблизи города Чугуев Харьковской области во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет АН-26. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба – всего 27 человек, выжил только один курсант.
  • Президент Владимир Зеленский поручил приостановить учебные полеты самолетов АН-26 и их аналогов до выяснения обстоятельств трагедии.
  • Следователи ГБР рассматривают 4 версии катастрофы.
  • Государственная комиссия по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета АН-26 будет изучать организацию учебных полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил.

Темы: Катастрофа АН26ХарьковавиаВооруженные силыармия


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