В Харькове прощаются с погибшими в АН-26 офицерами и курсантами
Вторник, 6 октября 2020, 10:25
На площади Свободы в Харькове прощаются с погибшими в результате падения АН-26 под Чугуевом 25 сентября.
Источник: "Суспільне", Hromadske
Детали: На церемонии присутствует президент Украины Владимир Зеленский.
Предыстория:
- 25 сентября вблизи города Чугуев Харьковской области во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет АН-26. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба – всего 27 человек, выжил только один курсант.
- Президент Владимир Зеленский поручил приостановить учебные полеты самолетов АН-26 и их аналогов до выяснения обстоятельств трагедии.
- Следователи ГБР рассматривают 4 версии катастрофы.
- Государственная комиссия по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета АН-26 будет изучать организацию учебных полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил.