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В Харькове прощаются с погибшими в Ан-26 офицерами и курсантами

Вторник, 6 октября 2020, 10:25
В Харькове прощаются с погибшими в Ан-26 офицерами и курсантами
Офис президента

На площади Свободы в Харькове прощаются с погибшими в результате падения Ан-26 под Чугуевом 25 сентября.

Источник: "Суспільне", Hromadske

Детали: На церемонии присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Предыстория:

  • 25 сентября вблизи города Чугуев Харьковской области во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Ан-26. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба – всего 27 человек, выжил только один курсант.
  • Президент Владимир Зеленский поручил приостановить учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов до выяснения обстоятельств трагедии.
  • Следователи Государственного бюро расследований рассматривают 4 версии катастрофы.
  • Государственная комиссия по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 будет изучать организацию учебных полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил.

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Темы: Катастрофа АН26ХарьковавиаВооруженные силыармия
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