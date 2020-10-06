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Зеленский: Нам нужны детали, чтобы сделать выводы относительно Навального

Вторник, 6 октября 2020, 11:04
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что для того, чтобы делать какие-то выводы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, ему нужны детали.

Источник: Офис президента со ссылкой на интервью Зеленского европейскому изданию Politico Europe

Прямая речь: "Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями и результатами расследования трагедии с господином Навальным, которые должна опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть. Мы – как общество, вы – как журналист, я – просто как человек, даже не как президент, – чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимы детали. Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике".

Детали: Он выразил уверенность, что "все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики".

При этом он добавил, что для решения некоторых вопросов он вступает в диалог с президентом России Владимиром Путиным. В качестве примера он привел вопрос обмена удерживаемыми лицами, возвращения моряков и тому подобное.

Предыстория:

  • Российского оппозиционера Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версии химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такой новой яда могла провести только российские спецслужбы.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Навальный в интервью "Der Spiegel" заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

Украинская правда
Темы: НавальныйЗеленскийПутин


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