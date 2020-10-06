Зеленский: Нам нужны детали, чтобы сделать выводы относительно Навального

Президент Владимир Зеленский заявляет, что для того, чтобы делать какие-то выводы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, ему нужны детали.

Источник: Офис президента со ссылкой на интервью Зеленского европейскому изданию Politico Europe

Прямая речь: "Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями и результатами расследования трагедии с господином Навальным, которые должна опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть. Мы – как общество, вы – как журналист, я – просто как человек, даже не как президент, – чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимы детали. Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике".

Детали: Он выразил уверенность, что "все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики".

При этом он добавил, что для решения некоторых вопросов он вступает в диалог с президентом России Владимиром Путиным. В качестве примера он привел вопрос обмена удерживаемыми лицами, возвращения моряков и тому подобное.

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