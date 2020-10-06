Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский говорит, что есть вопросы, которые надо решать именно с Путиным

Вторник, 6 октября 2020, 11:24

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без диалога с Россией войну на Донбассе не остановить, а без прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не удастся решить вопросы возвращения удерживаемых в неволе украинских патриотов.

Источник: интервью Зеленского изданию "Politico Europe", записанное 3 октября, Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Я считаю, что возвращение наших пленных, – а сегодня их 140 (возвращено – ред.), – этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с президентом Путиным. Только в нормандской формате – это не срабатывает, этого не хватает.

У нас есть вопросы, которые не рассматривались в нормандской формате. Это вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них – за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России".

Детали: Эти слова Зеленский сказал в рамках вопроса о возобновлении другими лидерами отношений с Россией после отравления в РФ оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, на замечание о том, что люди в Украине хотят, чтобы президент остановил войну, но когда слышат, что власть начинаете говорить с Россией, то считают Зеленского "предателем", украинский лидер ответил, что без диалога мира не будет.

Прямая речь Зеленского: "Я бы расставил здесь очень правильно точки: в каком смысле не хочет говорить президент Украины с президентом России, и кто именно распространяет информацию в СМИ о том, что Украина не должна говорить с Россией. Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией.

Отдельный кейс – это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории.

К сожалению, СМИ делают все, чтобы сорвать любые возможности диалога. Даже в рамках "Нормандии" или Минского процесса. Это касается именно тех медиа, которые принадлежат либо большим финансовым структурам, либо политикам, которые были во власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат – к сожалению.

Хотя мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории".



powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский: Резиденция – просто отель, поэтому ищем новое место

В Украине 90 смертей среди больных COVID-19 за сутки

Пандемия: Украина на 13 месте в мире по числу новых больных

ВидеоПротестующие захватили здание парламента Кыргызстана

фото, видеоВ Кыргызстане разогнали митинг с помощью спецсредств: есть раненые

Новости 5 октября: предупреждения от ЕС, цифровизация в Украине

Все новости...
Последние новости
11:29
Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов
11:25
Зеленский уверяет, что русскоязычных украинцев нельзя "купить" вопросом языка
11:25
Суд ЕС принял решение против Венгрии по делу университета Сороса
11:24
Зеленский говорит, что есть вопросы, которые надо решать именно с Путиным
11:14
"Укрэнерго" получит 26 миллиардов убытка за следующие 4 года – Минфин
11:04
Зеленский: Нам нужны детали, чтобы сделать выводы относительно Навального
10:59
Правительство Финляндии на один день возглавит 16-летняя активистка
10:45
"єМалятко" теперь онлайн: какие услуги для новорожденных можно получить в приложении
10:45
В 2021 году государство может выплатить 4,9 млрд по кредитам, взятым под правительственные гарантии
10:39
Зеленский: украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые страны ЕС
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!