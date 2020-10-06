Зеленский уверяет, что русскоязычных украинцев нельзя "купить" вопросом языка

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что России не удастся языковым вопросом склонить украинский к объединению единой страной.

Источник: Офис президента со ссылкой на интервью Зеленского европейскому изданию Politico Europe

Детали: По словам главы государства, в Кремле есть желание вернуть назад Советский Союз. В информационной политике РФ разыгрывает две карты: религию и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Многие говорят, что люди, которые говорят по-русски, должны объединиться под единым государством, однако это вариант - не украинцев.

Прямая речь: "Украина - демократическое, либеральное, унитарное государство. Государственный язык - украинский, но у нас, поверьте, есть русский язык. Многие люди говорят на польском, венгерском, румынском, болгарском. У нас такая богатая, большая страна. Вокруг языка никто не будет объединяться, и это уже говорили в начале войны, когда оккупировали Донбасс.

Всем казалось, что, например, в Днипре и Днепропетровской области, где большинство людей говорит на русском языке, тоже присоединяться к российской политике, к эскалации конфликта и к расколу в Украине.

Это регион, в котором я родился. И хочу сказать, что там живут большие патриоты Украины. Это была большая, трагическая ошибка Кремля в отношении нашей страны. Вернуть отношения, которые были между людьми ... Я не знаю, сколько нужно лет и возможно ли это в принципе сегодня...

Людей, которые любили, довели до состояния, когда они ненавидят. Вот до чего дошла эта ошибочная политика в желании вернуться в Советский Союз. Я уверен, этого не произойдет в любом случае. Украина ни на что никогда не променяет свою независимость".

Почему это важно: В 2014 году. Россия незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий, заявляя о "восстановлении исторической справедливости".

Также с 2014 года РФ осуществляет гибридную военную агрессию на украинском Донбассе.