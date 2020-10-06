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Румыния ввела ПЦР-тесты и 14-дневный карантин для путешественников из Украины

Вторник, 6 октября 2020, 11:55

Румыния ввела обязательное требование предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус для путешественников, которые приезжают из стран с высоким уровнем заражения, среди них и Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

Министр здравоохранения Нелу Татару объявил, что путешественники, приезжающие в Румынию на срок до трех дней из стран с высоким риском, могут въехать в страну с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до поездки.

Если путешественники въезжают на более длительный срок, они должны пройти 14-дневный карантин независимо от наличия отрицательного теста.

На восьмой день карантина можно сделать тест, и если он окажется отрицательным, то карантин завершается досрочно на десятый день.

Решение вступает в силу с 7 октября. В список вошли более 50 стран, кроме Украины рисковыми считаются также США, Франция, Великобритания, Испания, Молдова, Венгрия, Грузия.

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Темы: РумыниякарантинкоронавирусэпидемияCovid-2019
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