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В среду большинство областей Украины накроют дожди

Вторник, 6 октября 2020, 12:26
В среду большинство областей Украины накроют дожди

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины, кроме востока и юго-востока, пройдут дожди – от небольших до значительных; в юго-восточной половине страны будет ветрено.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В большинстве западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях дожди, кое-где с грозой, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях в среду значительные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный (в западных областях - северо-западный), 7-12 м/с, в южных, восточных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, в восточных и западных областях 6-11°; днем 15-20°, на юге и востоке до 25°.

В Киеве 7 октября значительный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 17-19°.

В четверг на Правобережье пройдут дожди, днём в Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой и Житомирской областях местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный (на западе - северо-западный), 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днём 16-21°, в южной и восточной частях до 24°, в западных областях 12-17°.

В столице 8 октября временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 17-19°.

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Темы: погода
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