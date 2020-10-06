Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В аэропорту Харькова задержали россиянина, бывшего в розыске 12 лет

Вторник, 6 октября 2020, 13:07
В аэропорту Харькова задержали россиянина, бывшего в розыске 12 лет

В аэропорту "Харьков" украинские пограничники задержали россиянина, который находился в розыске с 2008 года по подозрению в похищении человека.

Источник: Государственная пограничная служба Украины в Telegram

Дословно: "На днях в аэропорту "Харьков" во время проверки документов пассажира, летевшего в Стамбул, пограничники зафиксировали срабатывание базы Интерпола. Оказалось, что гражданин РФ находился в международном розыске с 2008 года за похищение человека".

Детали: Иностранца передали представителям Национальной полиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИнтерполПограничная службаХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Интерпол
Пытали и отбирали бизнес: в Молдове и Украине разоблачили международную банду
СБУ поймала в Украине преступника, которого разыскивал Интерпол
Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого - СМИ
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: