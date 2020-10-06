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В аэропорту Харькова задержали россиянина, бывшего в розыске 12 лет

Вторник, 6 октября 2020, 13:07

В аэропорту "Харьков" украинские пограничники задержали россиянина, который находился в розыске с 2008 года по подозрению в похищении человека.

Источник: Государственная пограничная служба Украины в Telegram

Дословно: "На днях в аэропорту "Харьков" во время проверки документов пассажира, летевшего в Стамбул, пограничники зафиксировали срабатывание базы Интерпола. Оказалось, что гражданин РФ находился в международном розыске с 2008 года за похищение человека".

Детали: Иностранца передали представителям Национальной полиции.

Темы: ИнтерполПограничная службаХарьков


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