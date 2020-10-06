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Коронавирус: в оккупированном Крыму новый антирекорд

Вторник, 6 октября 2020, 13:16

В оккупированном Россией Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 107 случаев коронавирусной инфекции, что является новым рекордом на полуострове.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на российского куратора в Крыму Сергея Аксёнова

Прямая речь: "76 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 – при скрининге здорового населения".

Детали: Всего на текущий период в Крыму, по данным местных властей, зарегистрировано 5170 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 – из соседней России и выявлены по контакту с ними, выздоровевших за весь период – 3068 человек.

Накануне сообщалось о 105 случаях коронавируса в Крыму и 28 в Севастополе за сутки.

Важно: Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Темы: КрымкоронавирусэпидемияCovid-2019


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