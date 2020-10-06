Навальный рассказал о визите Меркель: Хорошо, что был одет

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого отравили "Новичкам", рассказал о визите канцлера Германии Ангелы Меркель, которая навестила его в больнице.

Источник: Навальный в интервью Юрию Дудю

Прямая речь: "Это было в последнюю неделю, когда я был в больнице. Уже не в реанимацию, а в обычной палате.

Открылись двери палаты, зашел сначала мой профессор и сказал, что у него для меня гость. Я не был в курсе. Ну, зашла, у меня была первая мысль: "Как хорошо, что я вообще одет".

Это был частный разговор с семьей. Я не буду рассказывать никаких деталей, но там не было сказано ничего такого значительного. Это не был какой-то политический разговор.

Меня поразило насколько она в курсе всевозможных деталей и очень хорошо понимает, что происходит в России. Лучше всех знает, что происходит в России, во всех деталях: о Хабаровске, о Беларуси и еще и на российском языке...

Зашла Меркель и еще и начала говорить на российском... Мы потом перешли на английский, но она явно могла разговаривать на российском весь разговор... Но это, действительно, был частный разговор, там не было сказано ничего судьбоносного".

Детали: Навальный назвал Меркель очень умной современной женщиной. Он заявил, что понимает, почему она один из европейских лидеров.

Российский политик сравнил отравление "Новичкам" с "поцелуем Дементора" из книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер". По его словам, он чувствовал, что жизнь от него отходит, но ему не было больно.

Также он рассказал, что выжил только потому, что Омские врачи действовали по протоколу.

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