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Германия отправила в Киев самолет за 13 ранеными украинскими военными

Вторник, 6 октября 2020, 13:46

Германия 6 октября направила в Киев самолет Бундесвера, чтобы перевезти на лечение 13 украинских военных, раненых на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Военно-воздушных сил Германии.

"Совместно с медицинской службой Бундесвера мы доставляем раненых из Украины в Германию для дальнейшего лечения. Самолет А310 вылетел из Кельна в сторону Киева. Мы ожидаем его возвращения сегодня вечером с 13 пациентами на борту. С 2010 года мы поддерживаем гуманитарную помощь для Украины", - говорится в сообщении в Twitter.

Позже медицинская служба Бундесвера опубликовала фотографии из аэропорта "Борисполь", куда привезли раненых для транспортировки из киевского военного госпиталя.

"Раненые прибыли в аэропорт Киева. Сейчас идет таможенный контроль, который проводят органы власти. Затем персонал Бундесвера принимает раненых", - говорится в сообщении в Twitter.

Темы: ГерманияКиевУкраинаДонбассвойна


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