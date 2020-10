Германия отправила в Киев самолет за 13 ранеными украинскими военными

Германия 6 октября направила в Киев самолет Бундесвера, чтобы перевезти на лечение 13 украинских военных, раненых на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Военно-воздушных сил Германии.

"Совместно с медицинской службой Бундесвера мы доставляем раненых из Украины в Германию для дальнейшего лечения. Самолет А310 вылетел из Кельна в сторону Киева. Мы ожидаем его возвращения сегодня вечером с 13 пациентами на борту. С 2010 года мы поддерживаем гуманитарную помощь для Украины", - говорится в сообщении в Twitter.

Zusammen mit @SanDstBw holen wir Verwundete aus der 🇺🇦 zur weiteren Behandlung nach 🇩🇪. Der #A310 der #Flugbereitschaft startete in Köln in Richtung Kiev. Wir erwarten ihn heute Abend zurück in🇩🇪 mit 13 Patienten an Bord. Seit 2010 unterstützen wir die humanitäre Hilfe für die🇺🇦. pic.twitter.com/HNLR9zxCKu