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Зеленский вывел из набсовета "Укроборонпрома" руководителя "Укрпочты"

Вторник, 6 октября 2020, 14:11
Зеленский вывел из набсовета Укроборонпрома руководителя Укрпочты
Игорь Смилянский

Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия члена Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Игоря Смелянского, который является гендиректором предприятия "Укрпошта" ("Укрпочта").

Источник: указ президента от 6 октября №424/2020

Детали: Глава государства внес изменение в статью 1 своего указа от 7 октября 2019 года "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" и прекратил полномочия Смелянского как члена Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Этому предшествовало: Владимир Зеленский 6 октября уволил Айвараса Абромавичюса с должности генерального директора "Укроборонпрома" и назначил исполняющим обязанности гендиректора госконцерна Игоря Фоменко.

Айварас Абромавичюс родился в Вильнюсе (Литва), проживал в Эстонии, Швеции, США и Украине, был министр экономического развития и торговли Украины в 2014-2016 годах и возглавлял "Укроборонпром" чуть больше года (с 1 сентября 2019-го).

Игорь Фоменко работал в структуре "Укроборонпрома", был заместителем гендиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники в "ОАО НПК Киевский завод автоматики".

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Темы: УкроборонпромЗеленскийУкрпочта
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