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Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС выступил с заявлением перед саммитом в Брюсселе

Вторник, 6 октября 2020, 14:18

Сопредседатели Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Вадим Галайчук и Витольд Ващиковский обсудили ожидания и приоритеты саммита, который состоится 6 октября в Брюсселе.

Об этом говорится в коммюнике сопредседателей, сообщает "Европейская правда".

В частности они считают, что саммит должен принести важные результаты и прочно закрепить усилия Украины по внедрению реформ на пути к дальнейшей европейской интеграции. "Украина должна получить надлежащую поддержку и стимулы для реализации амбициозной и надежной повестки дня реформ и его внедрения", - говорится в заявлении.

Сопредседатели комитета также обменялись мнениями относительно состояния реформ и текущей законодательной работы Верховной Рады в сфере электронных коммуникаций, энергетических рынков, Европейского зеленого курса, верховенства права и борьбы с коррупцией.

Также стороны поговорили о предстоящих местных выборах в Украине, поскольку, как отмечается в заявлении, они являются важным шагом в рамках продолжающейся в Украине реформы демократизации и децентрализации.

Как сообщалось, в Брюсселе 6 октября пройдет 22-й саммит Европейский Союз-Украина, который будет первым двусторонним саммитом, проведенным физически в Брюсселе с начала пандемии коронавирус.

По данным "Европейской правды", лидеры ЕС планируют поднять вопрос верховенства права в Украине во время нескольких встреч с участием Зеленского в Брюсселе. В частности, они напомнят Зеленскому о СБУ и судебной реформе.

Темы: ЕСУкраина
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