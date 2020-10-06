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Оккупанты на Донбассе привели войска в полную боевую готовность - разведка

Вторник, 6 октября 2020, 14:23
Оккупанты на Донбассе привели войска в полную боевую готовность - разведка

Российско-оккупационные войска приведены в полную боевую готовность в рамках командно-штабных учений на Донбассе.

Источник: полковник Александр Мотузяник, со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны

Прямая речь: "5 октября этого года, на едином оперативном фоне начаты командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск, приведены в боевую готовность "Полная" (по обучению)".

Детали: По данным разведки, на полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывание полевых командных пунктов.

Кроме того, противник активизировал боевую подготовку с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

Украинская правда

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Темы: Донбассотмывание денегвойна
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