Оккупанты на Донбассе привели войска в полную боевую готовность - разведка
Российско-оккупационные войска приведены в полную боевую готовность в рамках командно-штабных учений на Донбассе.
Источник: полковник Александр Мотузяник, со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны
Прямая речь: "5 октября этого года, на едином оперативном фоне начаты командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск, приведены в боевую готовность "Полная" (по обучению)".
Детали: По данным разведки, на полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывание полевых командных пунктов.
Кроме того, противник активизировал боевую подготовку с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.