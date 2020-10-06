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Украинец возвращался на родину с коробками, полными фунтов стерлингов

Вторник, 6 октября 2020, 14:35
Украинец возвращался на родину с коробками, полными фунтов стерлингов

В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей пограничники задержали украинца, который вез через границу в коробках больше 120 тысяч фунтов стерлингов.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Дословно: "Коробки с банкнотами обнаружили сегодня в пункте пропуска "Шегини" во время оформления микроавтобуса "Мерседес", на котором возвращался из-за границы 36-летний украинец. Во время проверки документов водитель заметно волновался, поэтому пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный досмотр".

Детали: Предварительно, в коробках находилась британская валюта - более 120 тысяч фунтов стерлингов.

Украинская правда

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Темы: границаденьгивалютаВеликобритания
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