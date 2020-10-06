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Часть "тролефермы" пророссийских провокаторов заблокировали на Днепропетровщине

Вторник, 6 октября 2020, 14:58

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области региональное отделение всеукраинской сети "троллей", которые распространяли через соцсети материалы, которые могли повлиять на избирательный процесс и призывали к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Источник: СБУ

Детали: Киберспециалисты и следователи спецслужбы задокументировали жителей Днепра, Кривого Рога и Павлограда, которые являются администраторами групп в социальных сетях и распространяли в интернете антиукраинские материалы. По данным экспертов, эта информация содержит призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины.

В течение последнего месяца сотрудники СБУ провели комплекс следственных действий, по результатам которых заблокировали противоправную деятельность нескольких интернет-провокаторов.

Дословно СБУ: "Злоумышленники активно вели переписку с жителями России и так называемого ОРДЛО, которые ставили перед ними задачи по распространению фейковых материалов относительно будущих выборов в Украине и кандидатов в органы местного самоуправления. Они также планировали эскалацию социальной напряженности в регионе и провокацию массовых нарушений общественного порядка.

Киберспециалисты СБУ уже установили личность одного из координаторов, который является уроженцем Днепропетровской области и присоединился к сепаратистам "ДНР" в мае 2014 года.

По данным специалистов в сфере информационной безопасности, использование "троллей" жителей населенных пунктов, подконтрольных украинской власти, позволяет кураторам адаптировать материал и комментарии под местную ситуацию".

Другие подробности: Следователи СБУ продолжают досудебное расследование по уголовным производствами, начатыми по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Интернет-агитаторам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Темы: СБУпропагандаДнепропетровская область


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