В Донецкой области зарегистрировали более 100 кандидатов в мэры городов

В Донецкой области на должность городских председателей зарегистрировано 113 кандидатов, из них 71 кандидат путем самовыдвижения, остальные – от организаций политических партий.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Дословно: "Лидером по выдвижению кандидатов от организаций парий является "Оппозиционная платформа – За жизнь" – ее кандидаты зарегистрированы в 14 городах Донецкой области".

Детали: Среди представленных кандидатов на должности мэров мужчины составляют подавляющее большинство – 88 человек, женщины – 25 человек.

В частности, в Краматорске городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 11 кандидатов на должность городского головы. Среди них только одна женщина-кандидат. Также из этих 11 кандидатов четыре человека проживают в других городах, а указанные место работы и должность этих кандидатов идентичны.

В Славянске зарегистрировано 6 кандидатов на должность мэра, в Константиновке – 15 кандидатов (из них 7 человек являются сотрудниками ООО "Гласкомерц"), в Лимане – 5, в Николаевке – 4, в Мариуполе – 5, в Бахмуте – 9, в Святогорске – 7 кандидатов.

Что было ранее: Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, официально зарегистрировалась кандидатом в мэры.

Предыстория: