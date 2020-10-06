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В Донецкой области зарегистрировали более 100 кандидатов в мэры городов

Вторник, 6 октября 2020, 15:07
В Донецкой области зарегистрировали более 100 кандидатов в мэры городов
Фото hvylya.net

В Донецкой области на должность городских председателей зарегистрировано 113 кандидатов, из них 71 кандидат путем самовыдвижения, остальные – от организаций политических партий.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Дословно: "Лидером по выдвижению кандидатов от организаций парий является "Оппозиционная платформа – За жизнь" – ее кандидаты зарегистрированы в 14 городах Донецкой области".

Детали: Среди представленных кандидатов на должности мэров мужчины составляют подавляющее большинство – 88 человек, женщины – 25 человек.

В частности, в Краматорске городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 11 кандидатов на должность городского головы. Среди них только одна женщина-кандидат. Также из этих 11 кандидатов четыре человека проживают в других городах, а указанные место работы и должность этих кандидатов идентичны. 

В Славянске зарегистрировано 6 кандидатов на должность мэра, в Константиновке – 15 кандидатов (из них 7 человек являются сотрудниками ООО "Гласкомерц"), в Лимане – 5, в Николаевке – 4, в Мариуполе – 5, в Бахмуте – 9, в Святогорске – 7 кандидатов.

Что было ранее: Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, официально зарегистрировалась кандидатом в мэры.

Предыстория:

  • Местные выборы запланированы на 25 октября.

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Темы: виборыместная власть
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