Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В Донецкой области зарегистрировали более 100 кандидатов в мэры городов

Вторник, 6 октября 2020, 15:07
Фото hvylya.net

В Донецкой области на должность городских председателей зарегистрировано 113 кандидатов, из них 71 кандидат путем самовыдвижения, остальные – от организаций политических партий.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Дословно: "Лидером по выдвижению кандидатов от организаций парий является "Оппозиционная платформа – За жизнь" – ее кандидаты зарегистрированы в 14 городах Донецкой области".

Детали: Среди представленных кандидатов на должности мэров мужчины составляют подавляющее большинство – 88 человек, женщины – 25 человек.

В частности, в Краматорске городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 11 кандидатов на должность городского головы. Среди них только одна женщина-кандидат. Также из этих 11 кандидатов четыре человека проживают в других городах, а указанные место работы и должность этих кандидатов идентичны. 

В Славянске зарегистрировано 6 кандидатов на должность мэра, в Константиновке – 15 кандидатов (из них 7 человек являются сотрудниками ООО "Гласкомерц"), в Лимане – 5, в Николаевке – 4, в Мариуполе – 5, в Бахмуте – 9, в Святогорске – 7 кандидатов.

Что было ранее: Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, официально зарегистрировалась кандидатом в мэры.

Предыстория:

  • Местные выборы запланированы на 25 октября.

Темы: виборыместная власть


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоУволенному со скандалом прокурору, который обещал всех "#бать", дали высокую должность

Зеленский уволил Абромавичуса и назначил нового руководителя "Укроборонпрома"

Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов

Зеленский: Резиденция – просто отель, поэтому ищем новое место

В Украине 90 смертей среди больных COVID-19 за сутки

Пандемия: Украина на 13 месте в мире по числу новых больных

Все новости...
виборы
Глава МИД: Когда жена захотела пойти в местную политику, я перекрестил ее
Трамп планирует принять участие в теледебатах 15 октября
ЦИК Кыргызстана признал выборы недействительными
Последние новости
16:02
Глава МИД: Когда жена захотела пойти в местную политику, я перекрестил ее
15:49
МИД Украины не планирует разрывать дипотношения с Беларусью
15:48
Где узнать, что покупает ваша школа или садик: онлайн-карта закупок
15:47
Зеленский о Коломойском: Я не знаю, за какие средства, что и где покупал этот человек
15:42
Предвыборная гонка в США: Байден ощутимо увеличил отрыв от Трампа
15:30
Кулеба: безвизу ничто не угрожает, а позиции ЕС и Киева по антикоррупции совпадают
15:19
фотоВ Киеве нашли конвертцентр, прикрывавшийся "инвалидностью": изъяли 36 млн наличных
15:18
Литва после начала протестов в Беларуси поставила режиму Лукашенко 15 беспилотников
15:15
Кулеба: укрепление позиций России в Беларуси – риск для безопасности Украины
15:07
В Донецкой области зарегистрировали более 100 кандидатов в мэры городов
Все новости...