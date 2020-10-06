Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Кулеба: укрепление позиций России в Беларуси – риск для безопасности Украины

Вторник, 6 октября 2020, 15:15

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе могут перенести из Минска, если отношение Беларуси и Украины будут ухудшаться.

Источник: Кулеба в интервью "BBC News Україна"

Прямая речь: "От Минска в минской группе сейчас есть только название, поскольку все переговоры проходят онлайн, все к этому привыкли.

Отношение Беларуси к Украине планово ухудшается. Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становиться позиции России в Беларуси, тем более неприемлемыми становиться Минск как место для физических встреч...

Мне очень жаль наблюдать то укрепление позиций России в Беларуси, свидетелями которого мы все являемся. Как министр иностранных дел, я понимаю простые вещи - укрепление позиций России в Беларуси - это риск для национальной безопасности Украины".

Детали: По его словам, разговаривать по Донбассу нужно напрямую с президентом России Владимиром Путиным, а с ним можно встретиться только на саммите в нормандском формате. Поэтому украинская сторона сейчас работает над выполнением решений предыдущего саммита.

Также Кулеба рассказал, что Украина планирует ввести санкции против Беларуси, но не экономические.

По словам министа, сейчас вопроса о том, чтобы ехать в Минск и проводить там заседания ТКГ вообще нет в повестке дня.

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция 

"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Темы: БеларусьУкраинаРосcияМинские соглашенияКулеба Дмитрий


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоУволенному со скандалом прокурору, который обещал всех "#бать", дали высокую должность

Зеленский уволил Абромавичуса и назначил нового руководителя "Укроборонпрома"

Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов

Зеленский: Резиденция – просто отель, поэтому ищем новое место

В Украине 90 смертей среди больных COVID-19 за сутки

Пандемия: Украина на 13 месте в мире по числу новых больных

Все новости...
Беларусь
Литва после начала протестов в Беларуси поставила режиму Лукашенко 15 беспилотников
Тихановская: Беларусы дадут Лукашенко уйти, если он оставит нас в покое
"Бабушки против ОМОНа": в Минске на марш протеста вышли пенсионеры
Последние новости
16:02
Глава МИД: Когда жена захотела пойти в местную политику, я перекрестил ее
15:49
МИД Украины не планирует разрывать дипотношения с Беларусью
15:48
Где узнать, что покупает ваша школа или садик: онлайн-карта закупок
15:47
Зеленский о Коломойском: Я не знаю, за какие средства, что и где покупал этот человек
15:42
Предвыборная гонка в США: Байден ощутимо увеличил отрыв от Трампа
15:30
Кулеба: безвизу ничто не угрожает, а позиции ЕС и Киева по антикоррупции совпадают
15:19
фотоВ Киеве нашли конвертцентр, прикрывавшийся "инвалидностью": изъяли 36 млн наличных
15:18
Литва после начала протестов в Беларуси поставила режиму Лукашенко 15 беспилотников
15:15
Кулеба: укрепление позиций России в Беларуси – риск для безопасности Украины
15:07
В Донецкой области зарегистрировали более 100 кандидатов в мэры городов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!