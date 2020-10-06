Кулеба: укрепление позиций России в Беларуси – риск для безопасности Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе могут перенести из Минска, если отношение Беларуси и Украины будут ухудшаться.

Источник: Кулеба в интервью "BBC News Україна"

Прямая речь: "От Минска в минской группе сейчас есть только название, поскольку все переговоры проходят онлайн, все к этому привыкли.

Отношение Беларуси к Украине планово ухудшается. Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становиться позиции России в Беларуси, тем более неприемлемыми становиться Минск как место для физических встреч...

Мне очень жаль наблюдать то укрепление позиций России в Беларуси, свидетелями которого мы все являемся. Как министр иностранных дел, я понимаю простые вещи - укрепление позиций России в Беларуси - это риск для национальной безопасности Украины".

Детали: По его словам, разговаривать по Донбассу нужно напрямую с президентом России Владимиром Путиным, а с ним можно встретиться только на саммите в нормандском формате. Поэтому украинская сторона сейчас работает над выполнением решений предыдущего саммита.

Также Кулеба рассказал, что Украина планирует ввести санкции против Беларуси, но не экономические.

По словам министа, сейчас вопроса о том, чтобы ехать в Минск и проводить там заседания ТКГ вообще нет в повестке дня.

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