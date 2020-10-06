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Литва после начала протестов в Беларуси поставила режиму Лукашенко 15 беспилотников

Вторник, 6 октября 2020, 15:18

ЕС закупил для белорусских властей 15 беспилотных летательных аппаратов для осуществления наблюдения, и это вызвало опасения, что они могут быть использованы против протестующих.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает брюссельское издание Euobserver.

Литовская полиция передала оборудование Белорусскому государственному комитету судебной экспертизы 16 сентября - в разгар протестных акций, в ходе которых тысячи людей были похищены с улиц, избиты и подвергнуты пыткам.

Внешнеполитическая служба ЕС оплатила стоимость беспилотников из проекта соседства в размере 850 тысяч евро, осуществляемого Латвией и Литвой.

Активисты оппозиции выразили опасения, что беспилотники могут быть использованы против них, например, для идентификации отдельных протестующих, что приведет к арестам.

Каждый из беспилотников "оснащен фото- и видеооборудованием, которое позволит качественно показать сцену и... существенно поможет в расследовании уголовных дел", заявили в белорусском комитете.

Со своей стороны, Литва заявила, что беспилотники были поставлены в сентябре через "контрактные процедуры".

Но Вильнюс уверяет, что "приостановил все платежи белорусской стороне, связанные с общими проектами ЕС-Беларусь сразу, с 9 августа", когда вспыхнули протесты.

Беспилотники еще ни для чего не использовались, добавили во внешнеполитической службе ЕС. При этом там отмечают, что их в любом случае нельзя использовать против протестующих.

"Из-за их технические характеристики, пожалуй, невозможно использовать эти беспилотники для идентификации лиц, поскольку они специализируются на расследовании крупных преступлений", - говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

Согласно "договорным обязательствам", белорусские власти должны использовать беспилотники только для "проектных целей", заявили также в ЕС.

Темы: ЛитваБеларусь


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