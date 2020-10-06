Предвыборная гонка в США: Байден ощутимо увеличил отрыв от Трампа

Кандидат в президенты США Джо Байден еще больше оторвался от действующего главы государства Дональда Трампа в предвыборной гонке.

Источник: Bloomberg со ссылкой на результаты опроса телеканала CNN

Детали: Согласно опросу американцев, планирующих голосовать на выборах президента, разрыв между Байденом и Трампом вырос до "солидных" 16 процентных пунктов. Поддержка Трампа составляет 41%, Байдена – 57%.

Причем Байдена преимущественно поддерживает пожилое население, которое когда-то посадило в кресло президента Трампа. 60% американцев старше 65 лет готовы голосовать за Джо Байдена и только 39% - за Дональда Трампа.

В опросе CNN принял участие 1001 потенциальный участник голосования на выборах. Опрос был проведен в период с 1 по 4 октября. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,6%.