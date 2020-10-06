МИД Украины не планирует разрывать дипотношения с Беларусью

Глава МИД Дмитрий Кулеба не считает целесообразным разрывать дипломатические отношения с Беларусью или понижать дипломатическое присутствие.

Источник: Кулеба в интервью BBC Украина

Прямая речь: "Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией, но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД".

Детали: Относительно экономического взаимодействия, министр заверил, что Украина не планирует атаковать и делать Беларуси еще хуже. В то же время Украина настроена присоединиться к санкциям ЕС, потому что в этой ситуации важно действовать единым фронтом.

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