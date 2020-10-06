МИД Украины не планирует разрывать дипотношения с Беларусью
Глава МИД Дмитрий Кулеба не считает целесообразным разрывать дипломатические отношения с Беларусью или понижать дипломатическое присутствие.
Источник: Кулеба в интервью BBC Украина
Прямая речь: "Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией, но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД".
Детали: Относительно экономического взаимодействия, министр заверил, что Украина не планирует атаковать и делать Беларуси еще хуже. В то же время Украина настроена присоединиться к санкциям ЕС, потому что в этой ситуации важно действовать единым фронтом.
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Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси с 9 августа проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны
- 23 сентября Лукашенко тайно инаугурировался.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.