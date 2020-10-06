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Глава МИД: Когда жена захотела пойти в местную политику, я перекрестил ее

Вторник, 6 октября 2020, 16:02
Facebook Жени Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддерживает решение своей жены Евгении баллотироваться в Киевсовет по списку партии "Слуга народа", он не боится, что это скажется на его работе.

Источник: интервью Кулебы "BBC News Украина"

Прямая речь Кулебы: "Мы с женой самостоятельные творческие единицы. Мы семья, у нас все хорошо, но в профессиональном плане Женя всегда строила свою карьеру, я строил свою, и мы поддерживали друг друга.

Поэтому когда она сказала, что хочет пойти в местную политику, где ее знают, я перекрестил ее и сказал: "Я поддерживаю любое твое решение". Во-вторых, если постоянно думать о том, а что о тебе подумают, тогда не надо вообще ничего делать.

Когда я стал вице-премьер-министром в предыдущем правительстве, я такого о себе наслушался: что я перекрасился на лету, что я предатель, я ничтожество, я продажный. Потом, когда я стал министром, я этого во второй раз наслушался.

Но люди имеют право говорить то, что они хотят, а я делаю, что соответствует интересам Украины. Поэтому я занимаюсь этой работой".

Этому предшествовало: Координатор создания сквера Небесной Сотни, руководитель общественной организации "Город-сад", жена министра иностранных дел Украины Евгения Кулеба возглавила список президентской партии "Слуга народа" на выборах в Киевский горсовет. Съезд киевской городской организации партии принял такое решение на съезде 20 сентября.

Темы: Кулеба ДмитрийСлуга народавиборыКиев


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