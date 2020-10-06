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Армения заявляет о масштабном наступлении Азербайджана на юге Карабаха

Вторник, 6 октября 2020, 16:11
Армения заявляет о масштабном наступлении Азербайджана на юге Карабаха
Фото news.am

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан 6 октября начал широкомасштабное наступление на юге Карабахе, бросив в бой резервные силы и большое количество военной техники.

Источник: Армянское информационно-аналитическое агентство NEWS.am со ссылкой на пост Ованнисяна в Facebook, Минобороны Азербайджана по результатам специального служебного совещания 6 октября

Прямая речь: "Добро пожаловать в ад. Согласно сведениям Армии обороны Карабаха, около полудня Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана, бросив на поле боя резервные силы и большое количество военной техники, включая танки и артиллерию".

Детали: Ованнисян добавил, что противник также игнорирует безопасность территории Исламской Республики Иран.

По словам представителя Минобороны Армении, "методически и продолжительно уничтожается большое количество возможностей противника".

В свою очередь Минобороны Азербайджана предупредило, что в случае применения с армянской стороны комплексов "Искандер", они предпримут "адекватные ответные действия".

Дословно Минобороны Азербайджана: "Министр приказал азербайджанской армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой".

Детали: Отмечается, что на совещании проанализировали текущую ситуацию "в проводимой контрнаступательной операции" и дали указание "продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника".

Министр обороны Азербайджана также поручил войскам "принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях".

Что было раньше: Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль три села в Джабраильском районе и ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.

Предыстория:

  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, второго крупнейшего в стране, совершенном с территории Армении, но в Ереване это опровергали. Об осуществлении обстрела заявил Нагорный Карабах.
  • Министерство обороны Азербайджана сообщило, что потери армии Армении в Нагорном Карабахе с момента возобновления конфликта составляют до 2300 убитыми и ранеными. Армения эту информацию опровергала.
  • В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АрменияАзербайджанНагорный Карабах
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