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Армения заявляет о масштабном наступлении Азербайджана на юге Карабаха

Вторник, 6 октября 2020, 16:11

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан 6 октября начал широкомасштабное наступление на юге Карабахе, бросив в бой резервные силы и большое количество военной техники.

Источник: Армянское информационно-аналитическое агентство NEWS.am со ссылкой на пост Ованнисяна в Facebook

Прямая речь: "Добро пожаловать в ад. Согласно сведениям Армии обороны Карабаха, около полудня Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана, бросив на поле боя резервные силы и большое количество военной техники, включая танки и артиллерию".

Детали: Ованнисян добавил, что противник также игнорирует безопасность территории Исламской Республики Иран.

По словам представителя Минобороны Армении, "методически и продолжительно уничтожается большое количество возможностей противника".

  

Темы: АрменияАзербайджан


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