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В Кыргызстане протестующие захватили золоторудные месторождения

Вторник, 6 октября 2020, 16:41

Участники протестов в Кыргызстане захватили несколько золотодобывающих предприятий страны.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на 24 kgEconomist.kg

Детали: Несколько предприятий горнодобывающей промышленности были захвачены протестующими в Кыргызстане, сообщают представители компаний и пользователи соцсетей.

Как отмечается, неизвестные разграбили склад и подожгли здание завода по добыче золота на месторождении Еруей, что в Таласской области.

Нападение совершено также на золотой рудник Джамгир.

Кроме того, есть сообщения, что все работники были высланы.

Государственный комитет промышленности, энергетики и использования недр Кыргызстана пока не комментирует информацию.

ОсОО "Альянс Алтын" приостановило работы на месторождении Джеруй до стабилизации обстановки. Сотрудники распущены по домам в связи с посторонними на территории режимного объекта.

По данным Economist.kg, на месторождении вскоре должна была запуститься золотоизвлекательная фабрика. Готовность на конец сентября составляла 97%

Предыстория:

  • 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели 4 политсилы. 10 из 12 оппозиционных проигравших партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманова призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.
  • Международные наблюдатели заявили, что на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.
  • 5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Силовики гранатами и водометами разогнали участников протеста. По данным МОЗ Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.
  • Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.
  • Кроме того, протестующие в Бишкеке захватили здание Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана и выпустили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, приговоренного к 11 годам по обвинению в коррупции. Из СИЗО и колоний вышли также его сторонники – Сапар Исаков, Фарид Ниязов, Меербек Мискенбаев, Канат Сагинбаев.
  • 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать недействительными итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша (парламента).

Темы: Кыргызстан


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