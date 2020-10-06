В Кыргызстане протестующие захватили золоторудные месторождения

Участники протестов в Кыргызстане захватили несколько золотодобывающих предприятий страны.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на 24 kg; Economist.kg

Детали: Несколько предприятий горнодобывающей промышленности были захвачены протестующими в Кыргызстане, сообщают представители компаний и пользователи соцсетей.

Как отмечается, неизвестные разграбили склад и подожгли здание завода по добыче золота на месторождении Еруей, что в Таласской области.

Нападение совершено также на золотой рудник Джамгир.

Кроме того, есть сообщения, что все работники были высланы.

Государственный комитет промышленности, энергетики и использования недр Кыргызстана пока не комментирует информацию.

ОсОО "Альянс Алтын" приостановило работы на месторождении Джеруй до стабилизации обстановки. Сотрудники распущены по домам в связи с посторонними на территории режимного объекта.

По данным Economist.kg, на месторождении вскоре должна была запуститься золотоизвлекательная фабрика. Готовность на конец сентября составляла 97%

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