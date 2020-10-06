Выборы 2020: партия Порошенко показала "письмо" от СБУ. Спецслужба говорит о подделке

"Европейская солидарность" заявила, что получила от СБУ письмо с просьбой сообщить о кандидатах от партии на местных выборах, в спецслужбе отрицают свою причастность к этому документу.

Источник: нардеп Алексей Гончаренко, которого цитирует пресс-служба "ЕС", официальный сайт СБУ

Детали: На сайте "ЕС" обнародовано письмо на имя лидера нашей партии Петра Порошенко, подписанное в.и.о. начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Евгением Русиновым. Гончаренко отметил, что партия расценивает это как политическое давление на оппозицию, и заявил, что требует от СБУ расследования.

Прямая речь: "Они просят предоставить перечень кандидатов от этой политической партии в депутаты городских, сельских, поселковых районных советов, а также городских, сельских, поселковых голов Донецкой области с указанием населенного пункта и района.

Дополнительно необходимо предоставить краткую характеристику и подробные биографические данные на каждого кандидата от политической партии. Наряду этим просят предоставить информацию о объема потраченных средств на предвыборную кампанию каждого кандидата. А также источники их происхождения".

Детали: Служба безопасности Украины, ознакомившись с этим заявлением, официально сообщила, что вышеуказанная информация не соответствует действительности, так как сотрудники СБУ не присылали партии "ЕС" никаких писем следующего содержания.

Отмечается, что такие выходные номера в документе, на который ссылается партия, не используются Главным Управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит. Кроме того, руководитель, чья поддельная подпись стоит на письме, в эту дату не исполнял временные обязанности начальника управления.

В СБУ уверяют, что неуклонно придерживаются украинского законодательства.

Дословно: "Все заявления представителей фракции "Европейская солидарность" по этому поводу следует рассматривать исключительно через призму политических выборов и желание получить дополнительные электоральные баллы.

Мы призываем все без исключения политические партии, которые сегодня принимают участие в выборах, не прибегать к манипуляциям, фейкам и грязным технологиям. И тем более не пытаться втянуть в этот процесс силовые структуры, которые отвечают за безопасность государства и его граждан".