В Литве объяснили, почему дали деньги для покупки беспилотников режимом Лукашенко

В полиции Литвы утверждают, что не занимались непосредственным приобретением беспилотников для Беларуси, а лишь осуществили перевод средств Еврокомиссии, и это произошло до президентских выборов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом заявил главный комиссар полиции Ренатас Пожела.

По его словам, приобретение оборудования европейских средства осуществила уже белорусская сторона.

В рамках совместного проекта "Новые расследовательские технологии для исследования места событий и общественной безопасности" с бюджетом около 850 тыс. евро 52% средств предусматривались для Беларуси, 48% - для Литвы. Получив средства от ЕС, полиция Литвы, по своим контрактным обязательствам, перечислила белорусской стороне предусмотренную сумму.

"Роль литовской полиции на этом этапе завершилась. Далее, по нашим данным, белорусская сторона приобрела за полученные деньги 15 беспилотников ... Полиция не осуществляла никаких закупок, только выполнила свои контрактные обязательства, и это произошло до выборов в Беларуси - 9 августа", - сказал он.

Пожела добавил, что закупки, осуществленные белорусскими органами, должны контролироваться европейскими институтами. Кроме дронов, по его словам, закупили также ноутбуки.

Ренатас Пожела добавил, что у Литвы есть еще два похожих проекта с Беларусью, также под эгидой Еврокомиссии, и учитывая последние события в стране их продолжение под вопросом.

Замминистра иностранных дел Литвы Таутвидас Тамулевичюс сказал журналистам, что МВД Литвы приостановило все выплаты для белорусской стороны сразу же после президентских выборов.

По его словам, у Литвы в целом 80 подобных проектов с Беларусью или отдельными ведомствами, учреждениями и организациями, среди которых много - на муниципальном уровне.

Перед этим брюссельское издание Euobserver обнародовало информацию, что литовская полиция передала беспилотники Белорусскому государственном комитету судебной экспертизы 16 сентября - в разгар протестных акций.

Активисты оппозиции выразили опасения, что беспилотники могут быть использованы против них, например, для идентификации отдельных протестующих, что приведет к арестам.