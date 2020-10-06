Под судом, который оставил Антоненко в СИЗО, силовики жестко разгоняли протест

Возле Апелляционного суда в Киеве произошли столкновения между силовиками и сторонниками Андрея Антоненко, обвиняемого по делу Шеремета. Они не согласны с тем, что Антоненко оставили под стражей, и старались не пропустить автозак с ним со двора суда.

Источник: "Громадське" с места событий

Детали: Сторонники Антоненко пытались блокировать выезд со двора суда автозаку с обвиняемым. Силовики пытались оттеснить людей от машины, полиция перекрыла улицу Соломенскую, чтобы пропустить автозак.

Фото: Богдан Кутепов/ hromadske

Кроме того, один из силовиков догонял участника акции и толкал его в спину. Это был соучредитель партии "Демократическая сокира" Виктор Трегубов.

Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.



Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії "Демсокира" Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020

Напомним: Во вторник, 6 октября, Киевский апелляционный суд оставил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей до 23 октября.

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