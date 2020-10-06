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Под судом, который оставил Антоненко в СИЗО, силовики жестко разгоняли протест

Вторник, 6 октября 2020, 18:55

Возле Апелляционного суда в Киеве произошли столкновения между силовиками и сторонниками Андрея Антоненко, обвиняемого по делу Шеремета. Они не согласны с тем, что Антоненко оставили под стражей, и старались не пропустить автозак с ним со двора суда.

Источник: "Громадське" с места событий

Детали: Сторонники Антоненко пытались блокировать выезд со двора суда автозаку с обвиняемым. Силовики пытались оттеснить людей от машины, полиция перекрыла улицу Соломенскую, чтобы пропустить автозак.

 
Фото: Богдан Кутепов/ hromadske

Кроме того, один из силовиков догонял участника акции и толкал его в спину. Это был соучредитель партии "Демократическая сокира" Виктор Трегубов.

Напомним: Во вторник, 6 октября, Киевский апелляционный суд оставил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей до 23 октября.

Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. 
  • 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.

Темы: Дело Шереметаполициямитинги


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