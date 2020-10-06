Под судом, который оставил Антоненко в СИЗО, силовики жестко разгоняли протест
Возле Апелляционного суда в Киеве произошли столкновения между силовиками и сторонниками Андрея Антоненко, обвиняемого по делу Шеремета. Они не согласны с тем, что Антоненко оставили под стражей, и старались не пропустить автозак с ним со двора суда.
Источник: "Громадське" с места событий
Детали: Сторонники Антоненко пытались блокировать выезд со двора суда автозаку с обвиняемым. Силовики пытались оттеснить людей от машины, полиция перекрыла улицу Соломенскую, чтобы пропустить автозак.
Кроме того, один из силовиков догонял участника акции и толкал его в спину. Это был соучредитель партии "Демократическая сокира" Виктор Трегубов.
Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.— hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020
Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії "Демсокира" Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK
Напомним: Во вторник, 6 октября, Киевский апелляционный суд оставил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей до 23 октября.
Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы.
- 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.