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Более 20 нардепов на больничном из-за COVID-19 – Разумков

Вторник, 6 октября 2020, 20:30
Более 20 нардепов на больничном из-за COVID-19 – Разумков

На больничном в связи с выявлением коронавирусной болезни COVID-19 находятся 22 народных депутата.

Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина", которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Разумкова: "На сегодня 22 человека, народных депутатов Украины, находятся на больничном с подтвержденным COVID, а всего 52 народных депутата за все это промежуток (за время пандемии - ред.) Или переболели, или к сожалению, болеют", - отметил Разумков.

Детали: При этом он назвал такой показатель заболеваемости высоким, объяснив его тем, что многие народные депутаты общаются с избирателями и гражданами в целом во время работы в регионах, а потому "профессия накладывает свой отпечаток".

При этом он уточнил, что Рада не пошла на карантин, а продолжает работать в режиме комитетов - онлайн.

Кроме того, по его словам, две недели отведено для работы парламентариев в регионах, "несмотря на пандемию, продолжают работать в своих округах".

Предыстория:

  • 29 сентября пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на Covid.
  • Глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19. В тот же день заболел нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.
  • Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.
  • 30 сентября Рада ушла на карантиниз-за вспышки COVID-19 среди нардепов.
  • 5 октября СМИ сообщали, что в Раде коронавирус подтвердили у 75 человек. По данным источников "Украинской правды", в "Слуге народа" 8 активных случаев COVID-19.

Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрийкоронавирусэпидемия
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