Более 20 нардепов на больничном из-за COVID-19 – Разумков
На больничном в связи с выявлением коронавирусной болезни COVID-19 находятся 22 народных депутата.
Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина", которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь Разумкова: "На сегодня 22 человека, народных депутатов Украины, находятся на больничном с подтвержденным COVID, а всего 52 народных депутата за все это промежуток (за время пандемии - ред.) Или переболели, или к сожалению, болеют", - отметил Разумков.
Детали: При этом он назвал такой показатель заболеваемости высоким, объяснив его тем, что многие народные депутаты общаются с избирателями и гражданами в целом во время работы в регионах, а потому "профессия накладывает свой отпечаток".
При этом он уточнил, что Рада не пошла на карантин, а продолжает работать в режиме комитетов - онлайн.
Кроме того, по его словам, две недели отведено для работы парламентариев в регионах, "несмотря на пандемию, продолжают работать в своих округах".
Предыстория:
- 29 сентября пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на Covid.
- Глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19. В тот же день заболел нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.
- Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.
- 30 сентября Рада ушла на карантиниз-за вспышки COVID-19 среди нардепов.
- 5 октября СМИ сообщали, что в Раде коронавирус подтвердили у 75 человек. По данным источников "Украинской правды", в "Слуге народа" 8 активных случаев COVID-19.