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ЕС продолжит помогать Украине бороться с российскими фейками

Вторник, 6 октября 2020, 22:02

Европейский Союз продолжит помогать Украине противодействовать распространению дезинформации, в частности, со стороны России.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе, текст которого опубликован на сайте "Европейской правды".

"Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и в борьбе с дезинформацией, в том числе путем усиления независимых СМИ, стратегической коммуникации по медиаграмотности, с целью укрепления устойчивости Украины", - говорится в тексте заявления.

В документе отдельно подчеркивается, что дезинформационные кампании против ЕС и Украины осуществляются со стороны России.

Кроме того, ЕС дал согласие начать с Украиной формат диалога по вопросам кибербезопасности. Сейчас ЕС имеет такой формат только с шестью важнейшими государствами, Украина будет седьмым.

Полный текст заявления на сайте ЕвроПравды: От безвиза до Донбасса: о чем договорились на саммите Зеленский и лидеры ЕС

"Европейская правда" следит за ходом саммита, все детали по ссылке

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