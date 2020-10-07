Министерство внутренней безопасности США считает РФ главной угрозой для выборов
Среда, 7 октября 2020, 01:37
Министерство внутренней безопасности США усилило предупреждение относительно внешних угроз для выборов в США, подтвердив тем самым обеспокоенность других ведомств относительно вмешательства России.
Источник: Reuters
Детали: Как говорится в соответствующем отчете, "Россия, вероятно, является основным скрытым субъектом влияния и поставщиком дезинформации для США".
Ведомство заявило, что главная цель Кремля – закрепить свое положение и влияние в мире за счет ослабления США.
Кроме России, угрозу могут также представлять Китай и Иран. Они, в частности, способствуют распространению фейков о коронавирусе COVID-19.
Напомним:
- Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности заплатить до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, которые возможно будут вмешиваться в американские выборы.
- Россия, Китай и Иран могут попытаться вмешаться в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки.
Украинская правда