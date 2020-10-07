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Министерство внутренней безопасности США считает РФ главной угрозой для выборов

Среда, 7 октября 2020, 01:37

Министерство внутренней безопасности США усилило предупреждение относительно внешних угроз для выборов в США, подтвердив тем самым обеспокоенность других ведомств относительно вмешательства России.

Источник: Reuters

Детали: Как говорится в соответствующем отчете, "Россия, вероятно, является основным скрытым субъектом влияния и поставщиком дезинформации для США".

Ведомство заявило, что главная цель Кремля – ​​закрепить свое положение и влияние в мире за счет ослабления США.

Кроме России, угрозу могут также представлять Китай и Иран. Они, в частности, способствуют распространению фейков о коронавирусе COVID-19.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: СШАвиборыРосcия


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