Буковина: выздоровлений от коронавируса в два раза меньше, чем новых больных

6 октября в Черновицкой области обнаружили 145 новых больных коронавирусом. В этот же день выздоровели 76 человек.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Во вторник лаборатория области проверила 940 образцов. Всего же на Буковине зарегистрировали 15589 случаев заболевания. Вылечились от коронавируса 8436 больных.

Что предшествовало: 5 октября в Черновицкой области обнаружили 158 случаев заболевания коронавирусом, сутками ранее – 163 новых больных.

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