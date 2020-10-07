Буковина: выздоровлений от коронавируса в два раза меньше, чем новых больных
Среда, 7 октября 2020, 02:29
6 октября в Черновицкой области обнаружили 145 новых больных коронавирусом. В этот же день выздоровели 76 человек.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Во вторник лаборатория области проверила 940 образцов. Всего же на Буковине зарегистрировали 15589 случаев заболевания. Вылечились от коронавируса 8436 больных.
Что предшествовало: 5 октября в Черновицкой области обнаружили 158 случаев заболевания коронавирусом, сутками ранее – 163 новых больных.
Узнать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике
COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?
Напомним:
- За прошедшие сутки, 5 октября, в Украине заболели на коронавирус COVID-19 4348 человек, летальных случаев – 90.
Украинская правда