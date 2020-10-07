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Буковина: выздоровлений от коронавируса в два раза меньше, чем новых больных

Среда, 7 октября 2020, 02:29

6 октября в Черновицкой области обнаружили 145 новых больных коронавирусом. В этот же день выздоровели 76 человек.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Во вторник лаборатория области проверила 940 образцов. Всего же на Буковине зарегистрировали 15589 случаев заболевания. Вылечились от коронавируса 8436 больных. 

Что предшествовало: 5 октября в Черновицкой области обнаружили 158 случаев заболевания коронавирусом, сутками ранее – 163 новых больных. 

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Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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