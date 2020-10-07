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Боевики нарушали "тишину" у Водяного и Зайцевого – ООС

Среда, 7 октября 2020, 07:58

6 октября российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня около Водяного и Зайцевого, используя гранатометы и стрелковое оружие.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, в районе ответственности ОТУ "Восток" противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцевого, а из стрелкового оружия - неподалеку Водяного. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали".

Детали: Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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