Боевики нарушали "тишину" у Водяного и Зайцевого – ООС
Среда, 7 октября 2020, 07:58
6 октября российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня около Водяного и Зайцевого, используя гранатометы и стрелковое оружие.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Так, в районе ответственности ОТУ "Восток" противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцевого, а из стрелкового оружия - неподалеку Водяного. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали".
Детали: Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
Украинская правда