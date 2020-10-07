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У советника Трампа коронавирус, руководители Пентагона на карантине из-за больного генерала

Среда, 7 октября 2020, 09:31
Фото с Twitter ЕП

Советник Белого дома Стивен Миллер, входящий в ближайшее окружение президента, заразился коронавирусом, на карантин ушли несколько высокопоставленных военных чиновников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Миллер, который находился на самоизоляции в течение последних пяти дней, подтвердил, что во вторник у него обнаружили коронавирус.

Его жена Кэти Миллер, пресс-секретарь вице-президента Майка Пенса, заразилась вирусом еще в мае и позже выздоровела. Миллер, который пишет президентские речи, известен своими жесткими взглядами на иммиграцию.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и другие военачальники также находятся в карантине после того, как заместитель командующего Береговой охраны адмирал Чарльз Рэй сдал положительный результат. В Пентагоне сообщили, что у него наблюдаются легкие симптомы.

Официальные лица, которые присутствовали на встречах с Рэем на прошлой неделе, в настоящее время находятся в карантине, пока ни у кого из них не было обнаружено симптомов.

Неизвестно, как адмирал Рэй заразился вирусом. Он посетил мероприятие в Белом доме около 10 дней назад, но неясно, заразился ли он вирусом там или где-то еще.

Почти все члены Объединенного комитета начальников штабов - органа, состоящего из высокопоставленных военных, консультирующих президента США, - были на карантине после посещения встреч с Рэем на прошлой неделе.

Помимо председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Милли, в сообщении Пентагона говорится, что в карантин попали также заместитель начальника штаба, начальник штаба армии, начальник военно-морских операций, начальник штаба ВВС, командующий CyberCom, начальник космических сил, начальник Национальной гвардии и заместитель коменданта морской пехоты.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил журналистам, что "никаких изменений в оперативной готовности или возможностях вооруженных сил США не произошло".

"Старшие военачальники могут оставаться в полной боевой готовности и выполнять свои обязанности с альтернативного рабочего места", - сказал он.

Темы: СШАТрампкоронавирус


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