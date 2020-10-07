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Зеленский: Украина неутомимо ищет вакцину от "пандемии" коррупции

Среда, 7 октября 2020, 11:30
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что именно после его прихода к власти антикоррупционная архитектура в Украине стала завершенной и действительно независимой, однако Украина продолжает искать вакцину от "пандемии" коррупции.

Об этом он написал в своей колонке на "Европейской правде".

По его словам, на саммите Украина-ЕС много внимания уделялось проблеме коррупции, которая фактически является второй для Украины пандемией наряду с коронавируса.

"Для нее тоже используют маски, но они не помогают. Мы без устали ищем вакцину. А пока применяем те лекарства, которые есть", - отметил Зеленский, добавив, что именно после его прихода к власти антикоррупционная архитектура в Украине стала завершенной и действительно независимой.

"Мы делаем все, чтобы антикоррупционные органы действовали независимо, и вместе со всем обществом ожидаем от них четких результатов в виде приговоров для коррупционеров", - утверждает президент.

По его словам, недавнее решение Конституционного суда по Национальному антикоррупционному бюро не создает угроз для него.

"Как нет угрозы и для Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Здесь позиция простая. После ухода бывшего руководителя САП комиссия по отбору нового главы должна работать независимо и выбрать профессионального честного человека на эту должность", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, по итогам двустороннего саммита Украина-ЕС в Брюсселе Европейский Союз призвал Киев ускорить усилия по проведению судебной реформы и борьбы с коррупцией.

В целом саммит признал "значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ", и согласился с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий.

Полный текст заявления саммита на сайте ЕвроПравды: От безвиза до Донбасса: о чем договорились на саммите Зеленский и лидеры ЕС

Темы: Зеленскийкоррупция


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