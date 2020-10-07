Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Украина неутомимо ищет вакцину от "пандемии" коррупции

Среда, 7 октября 2020, 11:30
Зеленский: Украина неутомимо ищет вакцину от пандемии коррупции
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что именно после его прихода к власти антикоррупционная архитектура в Украине стала завершенной и действительно независимой, однако Украина продолжает искать вакцину от "пандемии" коррупции.

Об этом он написал в своей колонке на "Европейской правде".

По его словам, на саммите Украина-ЕС много внимания уделялось проблеме коррупции, которая фактически является второй для Украины пандемией наряду с коронавируса.

"Для нее тоже используют маски, но они не помогают. Мы без устали ищем вакцину. А пока применяем те лекарства, которые есть", - отметил Зеленский, добавив, что именно после его прихода к власти антикоррупционная архитектура в Украине стала завершенной и действительно независимой.

"Мы делаем все, чтобы антикоррупционные органы действовали независимо, и вместе со всем обществом ожидаем от них четких результатов в виде приговоров для коррупционеров", - утверждает президент.

По его словам, недавнее решение Конституционного суда по Национальному антикоррупционному бюро не создает угроз для него.

"Как нет угрозы и для Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Здесь позиция простая. После ухода бывшего руководителя САП комиссия по отбору нового главы должна работать независимо и выбрать профессионального честного человека на эту должность", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, по итогам двустороннего саммита Украина-ЕС в Брюсселе Европейский Союз призвал Киев ускорить усилия по проведению судебной реформы и борьбы с коррупцией.

В целом саммит признал "значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ", и согласился с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий.

Полный текст заявления саммита на сайте ЕвроПравды: От безвиза до Донбасса: о чем договорились на саммите Зеленский и лидеры ЕС

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Зеленский
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Для успеха контрнаступления Украине нужно вовремя получать оружие – Зеленский
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: