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Двое в балаклавах избили судью в Ровно

Среда, 7 октября 2020, 11:46

В Ровно двое неизвестных в балаклавах напали на судью Ровенского городского суда Александра Тимощука у его собственного дома.

Источник: пресс-служба Ровенской областной прокуратуры, "Ровно Вечернее"

Дословно: "По предварительным данным вечером 06.10.2020 на судью Ровенского городского суда возле собственного дома напали двое неизвестных в балаклавах. Они применили газовый баллончик и нанесли судьи телесные повреждения в виде множественных ушибов и осаднен.

После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавший отпущен домой".

Детали: Местное издание со ссылкой на источники сообщает, что нападение совершили на судью Александра Тимощука.

 

Прокуратура пишет, что на месте происшествия изъяли баллон аэрозольный "Кобра-1Н".

Сейчас правоохранители проверяют все возможные версии, среди которых как бытовой, так и профессиональный конфликт.

Отмечается, что расследование находится на личном контроле руководства областной прокуратуры.

Начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 377 УК Украины (по факту умышленного причинения судьи легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

Украинская правда
Темы: Ровносуд


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