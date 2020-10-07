В Киеве заболели COVID еще 383 человека, 6 больных умерли

За минувшие сутки, 6 октября, коронавирусом в столице Украины заболели еще 383 человека, шестеро больных умерли, госпитализированы 72 пациента, выздоровели 349 человек.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество выявленных больных в Киеве, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки – плюс 383 человека. 6 случаев – летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 442 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 474".

Детали: Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 71. В Оболонском – 50. Но в Шевченковском районе – 49 случаев.

Среди заболевших 212 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 14 девочек от 3-х месяцев до 16 лет; 144 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет, 13 мальчиков от 2-х до 17 лет.

Заболели 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Увеличилось количество тех, кто выздоровел – за минувшие сутки 349 человек.

Всего коронавирус преодолели 8 894 жителя Киева.

В целом в Киеве – самый высокий по стране показатель тестирований, сказал Кличко.