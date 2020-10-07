В Киеве заболели COVID еще 383 человека, 6 больных умерли

За минувшие сутки, 6 октября, коронавирусом в столице Украины заболели еще 383 человека, шестеро больных умерли, госпитализированы 72 пациента, выздоровели 349 человек.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество выявленных больных в Киеве, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки – плюс 383 человека. 6 случаев – летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 442 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 474".

Детали: Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 71. В Оболонском – 50. Но в Шевченковском районе – 49 случаев.

Среди заболевших 212 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 14 девочек от 3-х месяцев до 16 лет; 144 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет, 13 мальчиков от 2-х до 17 лет.

Заболели 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в стационарах лечится 1 587 больных с коронавирусом, из них 23 ребенка. 322 пациента – в тяжелом состоянии, 509 – получают кислородную поддержку, 31 больной – под аппаратом искусственной вентиляции легких. Еще 125 пациентов в больницах – с подозрением на коронавирус. 567 больных в стационарах – с воспалением легких.

Увеличилось количество тех, кто выздоровел, – за минувшие сутки 349 человек. Всего коронавирус преодолели 8 894 жителя Киева.

В Киеве – самый высокий по стране показатель тестирований, сказал Кличко: 341 тест на 100 000 жителей. Более 143 тысяч образцов исследовано методом ПЦР, более 25 тысяч – методом ИФА.

В столице три школы закрыты на карантин (две – в Печерском районе, одна – в Оболонском), на дистанционном обучении из-за самоизоляции – 377 классов в 152 школах; больных коронавирусом школьников – 410, больных педагогов – 302.

47 групп в 41 детском саду закрыты, три сада закрыты на карантин. При этом наполненность детьми садиков сейчас – более 58%.

Напомним: В целом в Украине 6 октября диагноз COVID-19 подтвердили 4 753 людям, 77 больных умерли, 2 569 человек выздоровели, госпитализировали 730 человек.

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