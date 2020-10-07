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Отношение украинцев к России ухудшилось – опрос

Среда, 7 октября 2020, 12:17
Отношение украинцев к России ухудшилось – опрос
Фото detector.media

В августе-сентябре отношения украинцев к России ухудшилось, а отношение россиян к Украине немного улучшилось – сейчас второй раз за историю наблюдений россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России.

Источник: результаты опросов Киевского международного института социологии, проведенного 12-16 сентября, и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", проведенного 20-26 августа

Дословно: "За весь период наблюдений (кроме сентябре 2019 года) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В августе-сентябре 2020 года отношение украинцев к России снова ухудшилось, а отношение россиян к Украине немного улучшилось и второй раз за историю наблюдений россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России (но разница минимальна)". 

 

Детали: В то же время социологи отмечают, что на этот раз опрос не является полностью эквивалентными, потому что в России исследование проводилось методом личного интервью, а в Украине – методом телефонного опроса.

В Украине в сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев, плохо или очень плохо тоже 42%, 16% не определились.

В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо – 43%, 9% не определились.

Отмечается, что отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 30%, в Центре – 38%, на Юге – 52%, на Востоке – 56%.

В то же время большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрировано в Западном регионе (56%), меньше всего таких – в Восточном регионе (27%).

По словам гендиректора КМИС Владимира Паниотто, социологи время от времени спрашивают не только об отношении к России, а также отдельно об отношении к россиянам и к руководству России. Он отметил, что и в Украине, и в России позитивное отношение к государству обусловлено, прежде всего, положительным отношением к населению.

Исследование КМИС проходило с 12 до 16 сентября. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2000 жителей от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

"Левада-центр" проводил опрос 20-26 августа методом личного интервью среди 1601 жителя России в возрасте 18 лет и старше.

Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% – для показателей, близких к 25%/75%, 2% – для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% – для показателей, близких к 5%/95%.

Украинская правда

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Темы: УкраинаРосcиясоциология
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