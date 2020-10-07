Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В Украине пройдут дожди, но будет до +24°

Среда, 7 октября 2020, 13:00

В ближайшие дни в Украине будет относительно тепло, но в большинстве областей пройдут дожди различной интенсивности.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 8 октября в западных, большинстве северных, центральных и Одесской областях небольшие, местами умеренные дожди, кое-где грозы, днем на Прикарпатье, в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди.

В западной части ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный (на западе - северо-западный), 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в восточных областях 5-10°; днем 16-21°, на юге и востоке до 24°, в западных областях 13-18°.

В Киеве в четверг - небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 18-20°.

9 октября в большинстве западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный (на западе - северо-западный), 5-10 м/с, днем на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-14°, на побережье морей до 18°; днем 16-21°, в южной и восточной частях до 24°, в западных областях 13-18°.

В столице в пятницу - снова небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с . Температура ночью 11-13°, днем 18-20°.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Польша оштрафовала "Газпром" на 6 млрд евро по делу о "Северном потоке-2"

СБУ разоблачила масштабный конвертцентр с оборотом 15 млрд: причастно экс-руководство ГПС

У больного COVID-19 Порошенко ухудшилось состояние

Новые "рекорды" COVID в Украине: 4753 человек заболели, 2569 человек выздоровели

За три дня количество случаев коронавируса выросло на 1 миллион

Нагорный Карабах: Армения заявила, что готова "к уступкам"

Все новости...
погода
В среду большинство областей Украины накроют дожди
Синоптики предупредили о сильном ветре
Синоптики обещают погоду с контрастами: дожди, солнце и ветер
Последние новости
13:01
Назвали лауреатов Нобелевской премии по химии 2020. Что они открыли
13:01
инфографика В России выросло количество желающих закрыть границу с Украиной
13:00
В Украине пройдут дожди, но будет до +24°
12:54
В сентябре международные резервы Украины сократились на 8,7% – НБУ
12:43
Комитет поддерживает создание ВСК по "вагнеровцам"
12:34
видеоГончарук больше не хочет Авакова в своем Кабмине, если бы тот у него был
12:22
Глава Ощадбанка Пышный заболел COVID-19
12:17
инфографика Отношение украинцев к России ухудшилось – опрос
12:17
Шевченко включил Шовковского в заявку на матч со сборной Франции
12:12
В Киеве заболели COVID еще 383 человека, 6 больных умерли
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!