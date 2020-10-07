В Украине пройдут дожди, но будет до +24°

В ближайшие дни в Украине будет относительно тепло, но в большинстве областей пройдут дожди различной интенсивности.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 8 октября в западных, большинстве северных, центральных и Одесской областях небольшие, местами умеренные дожди, кое-где грозы, днем на Прикарпатье, в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди.

В западной части ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный (на западе - северо-западный), 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в восточных областях 5-10°; днем 16-21°, на юге и востоке до 24°, в западных областях 13-18°.

В Киеве в четверг - небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 18-20°.

9 октября в большинстве западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный (на западе - северо-западный), 5-10 м/с, днем на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-14°, на побережье морей до 18°; днем 16-21°, в южной и восточной частях до 24°, в западных областях 13-18°.

В столице в пятницу - снова небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с . Температура ночью 11-13°, днем 18-20°.