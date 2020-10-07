В России выросло количество желающих закрыть границу с Украиной

За последние 8 месяцев в Российской Федерации на 4% выросло количество тех, кто хотел бы закрыть государственную границу с Украиной.

Источник: результаты опросов Киевского международного института социологии, проведенного 12-16 сентября, и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", проведенного 20-26 августа

Дословно: "В России по сравнению с январем 2020 года немного увеличилось количество желающих закрыть границы с Украиной (было 26%, стало 30%) и уменьшилось количество тех, кто не хочет иметь визы и границы (было 56%, стало 51%)".

Детали: При этом отмечается, что количество россиян, желающих объединения в одно государство, практически не изменилось – 16%.

Среди украинцев процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от России (по сравнению с сентябрем 2019 года и февралем 2020 года), остался прежним – 90%. Отмечается, что этот показатель практически не меняется с 2014 года.

Количество украинцев, которые хотят закрытых границ с Россией, составляет 39%, а количество желающих независимых отношений, но без границ и таможен – 51%.

Исследование КМИС проходило с 12 до 16 сентября. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2000 жителей от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

"Левада-центр" проводил опрос 20-26 августа методом личного интервью среди 1601 жителя России в возрасте 18 лет и старше.

Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% – для показателей, близких к 25%/75%, 2% – для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% – для показателей, близких к 5%/95%.