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Латвия и Эстония тоже вызвали своих послов из Минска для консультаций

Среда, 7 октября 2020, 13:31

Послы Латвии и Эстонии в Беларуси вернутся для консультаций в свои столицы после аналогичных решений нескольких стран ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал, что в знак солидарности с коллегами из Европейского Союза Латвия отзывает для консультаций посла из Минска.

Как стало известно белорусскому порталу Tut.by, аналогичное решение принято и в отношении посла Эстонии в Беларуси.

Послы покинут Минск в ближайшие дни.

Ранее своих послов из Минска отозвали Литва, Польша и Германия.

Как сообщалось, в начале октября белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси. Послы Минска в этих странах были вызваны в страну для консультаций.

Минск объяснил требование "деструктивной деятельностью" обеих стран.

Темы: ЛатвияЭстонияБеларусьмеждународные отношения


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