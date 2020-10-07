Завербованный в РФ украинец вернулся на родину и пошел в СБУ

Российские спецслужбы попытались завербовать для шпионажа украинца, который гостил в РФ, но тот по возвращении на родину все рассказал Службе безопасности Украины.

Источник: сайт СБУ

Детали: Гражданин Украины выезжал в Россию по личным делам. Во время очередной поездки был задержан российскими правоохранителями за якобы нарушение трудового законодательства и условий пребывания на территории РФ. С помощью психологического давления и запугивания спецслужбы РФ заставили мужчину подписать согласие на негласное сотрудничество.

По заданию российских кураторов, украинец должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с Россией. Их также интересовала информация о сотрудниках украинских правоохранительных органов, гражданах, которые систематически ездят в Россию на заработки. Собранные данные мужчина должен был передать кураторам во время следующего визита в РФ.

Однако, по возвращении домой, мужчина добровольно обратился в Службу безопасности Украины и дал показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных задач.

В СБУ говорят, что в последние годы на Черниговщине контрразведчики СБУ разоблачили ряд попыток со стороны российских спецслужб привлечь жителей приграничья к шпионской деятельности.

Дословно: "Под усиленным контролем иностранных спецслужб находится широкий спектр наших соотечественников - от работников органов местного самоуправления, военнослужащих, правоохранителей, участников АТО (ООС) и членов их семей, до рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ для трудоустройства, с коммерческой целью, посещения родственников и т.п.".