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В Беларуси за день прибавилось 20 новых политзаключенных

Среда, 7 октября 2020, 14:45
Радио Свобода

Белорусское правозащитное сообщество 7 октября признало политзаключенными два десятка человек.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Отмечается, что это самый большой показатель с начала президентской избирательной кампании.

К 77 бывшим политзаключенным, некоторые из которых сидят в тюрьмах с весны, добавилось 20 новых. Они фигурируют в двух уголовных делах.

Первая группа - задержанные по делу, возбужденному по ст. 293 УК РБ ("Массовые беспорядки"):

Никита Гончаров

Владимир Горох

Максим Зиневич

Михаил Калищук

Антонина Коновалова

Иван Красовский

Илья Мигно

Виктор Шавра

Анна Сунгурова

Томаз Пипия

Тимур Пипия

Ростислав Стефанович

Артем Касаковский

Денис Марусевич

Марк Солонников

Вторая группа - задержанные по уголовному делу по статье 342 УК РФ ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок"):

Илья Полонянкин

Марина Глазова

Евгений Кохановский

Александр Киселев

Андрей Расулов.

Правозащитные организации Беларуси считают преследование задержанных политически мотивированным, требуют их освобождения из-под стражи и прекращения уголовного преследования.

Темы: Беларусь


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