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"Dragon" в Одесском порту: британский эсминец прибыл для тренировок

Среда, 7 октября 2020, 15:10
Dragon в Одесском порту: британский эсминец прибыл для тренировок

В Одесский морской порт прибыл эсминец Королевских Военно-Морских Сил Великобритании "Dragon", который примет участие в тренировках на борту и тренировках в море типа "PASSEX".

Источник: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook

Детали: "Дружественный визит" британского эсминца к Одесский морпорт продлится с 7 по 12 октября.

В плане визита – проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа "PASSEX".

Справка: Эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon" (D35) вошел в состав флота в начале 2012 года. На каждой стороне его корпуса присутствует изображение валлийского дракона Y Ddraig Goch – национального символа Уэльса. Это единственный корабль королевского флота, который был украшен таким образом.

 
ВМС ВСУ
 
 
 
 
 
 
 
 

Этому предшествовало: В конце сентября вблизи села Львово в Херсонской области, в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия – 2020" и их украино-британской составляющей "Совместные усилия", состоялась тренировка десантников Украины и Великобритании с "форсированием Днепра" и "разведкой вражеских позиций, сил и средств поражения" водолазами-разведчиками.

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияЧерное мореОдессаВооруженные силыВеликобритания
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