Конфликт в Нагорном Карабахе: МАУ отменила все рейсы в столицу Армении
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе отменила все рейсы в Ереван до конца октября 2020 года.
Источник: пресс-служба МАУ
Дословно: "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" приняла решение об отмене рейсов в Ереван по 31 октября 2020 года. Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне Армяно-Азербайджанского конфликта.
Данное решение синхронизируется с позицией Государственной авиационной службы Украины о существовании высокого уровня рисков на неопределенный срок".
Детали: В авиакомпании отмечают, что следят за ситуацией и примут решение о возобновлении рейсов в конце октября.
МАУ рассчитывает возобновить рейсы в Армению после стабилизации ситуации.
Сообщается, что определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе.
Пассажирам, которые уже приобрели билеты на рейсы в Ереван, обещают предоставить необходимую поддержку.
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Что было раньше: 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран – Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
Предыстория:
- С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
- Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, второго крупнейшего в стране, совершенном с территории Армении, но в Ереване это опровергали. Об осуществлении обстрела заявил Нагорный Карабах.
- Министерство обороны Азербайджана сообщило, что потери армии Армении в Нагорном Карабахе с момента возобновления конфликта составляют до 2300 убитыми и ранеными. Армения эту информацию опровергала.
- В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.