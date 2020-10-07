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Конфликт в Нагорном Карабахе: МАУ отменила все рейсы в столицу Армении

Среда, 7 октября 2020, 15:36

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе отменила все рейсы в Ереван до конца октября 2020 года.

Источник: пресс-служба МАУ

Дословно: "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" приняла решение об отмене рейсов в Ереван по 31 октября 2020 года. Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне Армяно-Азербайджанского конфликта.

Данное решение синхронизируется с позицией Государственной авиационной службы Украины о существовании высокого уровня рисков на неопределенный срок".

Детали: В авиакомпании отмечают, что следят за ситуацией и примут решение о возобновлении рейсов в конце октября.

МАУ рассчитывает возобновить рейсы в Армению после стабилизации ситуации.

Сообщается, что определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе.

Пассажирам, которые уже приобрели билеты на рейсы в Ереван, обещают предоставить необходимую поддержку.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

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Что было раньше: 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран – Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 

Предыстория:

  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, второго крупнейшего в стране, совершенном с территории Армении, но в Ереване это опровергали. Об осуществлении обстрела заявил Нагорный Карабах.
  • Министерство обороны Азербайджана сообщило, что потери армии Армении в Нагорном Карабахе с момента возобновления конфликта составляют до 2300 убитыми и ранеными. Армения эту информацию опровергала.
  • В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.

Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахавиаУкраинакатастрофа МАУ в Иране


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