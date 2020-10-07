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Литва изменила порядок самоизоляции для путешественников из-за рубежа

Среда, 7 октября 2020, 16:51

Правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, возвращающихся из-за рубежа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Отныне самоизолироваться нужно будет только после приезда из тех стран, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Литве.

До сих пор в Литве действовало требование самоизолироваться, если человек прибывает из страны, где уровень заболеваемости составляет более 25 случаев на 100 000 жителей.

В соответствии с новым порядком самоизоляция нужна после приезда из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.

При оценке необходимости самоизоляции для приезжих из третьих стран будут учитываться и дополнительные критерии: показатель объема тестирования, процент положительных результатов тестов, доступность информации, показатель госпитализации.

Правительство Литвы также утвердило необходимость регистрации всех участников мероприятий, независимо от их числа. К таким мероприятиям принадлежат и городские праздники и ярмарки. До сих пор регистрация была обязательной, если число участников мероприятия превышало 300 человек.

По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, в случае вспышки заболеваемости это облегчит отслеживание контактных лиц и позволит приказать им самоизолироваться.

Темы: Литвакоронавирус


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