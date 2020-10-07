Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва изменила порядок самоизоляции для путешественников из-за рубежа

Среда, 7 октября 2020, 16:51

Правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, возвращающихся из-за рубежа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Отныне самоизолироваться нужно будет только после приезда из тех стран, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Литве.

До сих пор в Литве действовало требование самоизолироваться, если человек прибывает из страны, где уровень заболеваемости составляет более 25 случаев на 100 000 жителей.

В соответствии с новым порядком самоизоляция нужна после приезда из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.

При оценке необходимости самоизоляции для приезжих из третьих стран будут учитываться и дополнительные критерии: показатель объема тестирования, процент положительных результатов тестов, доступность информации, показатель госпитализации.

Правительство Литвы также утвердило необходимость регистрации всех участников мероприятий, независимо от их числа. К таким мероприятиям принадлежат и городские праздники и ярмарки. До сих пор регистрация была обязательной, если число участников мероприятия превышало 300 человек.

По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, в случае вспышки заболеваемости это облегчит отслеживание контактных лиц и позволит приказать им самоизолироваться.

Темы: Литвакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Литва
Байден пропустит совместный ужин лидеров на саммите НАТО - СМИ
Зеленский прилетел на саммит НАТО
Саммит НАТО: Зеленский прибудет в Вильнюс во вторник, примет участие в ужине
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: