Италия продлила чрезвычайное положение из-за пандемии до 31 января
Правительство Италии своим постановлением продлило чрезвычайное положение, введенное в связи с коронавирусом, до 31 января 2021 года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.
Срок действия нынешнего положения о чрезвычайном положении истекает 15 октября, однако эпидемиологи предложили продлить его на более длительный срок.
Чрезвычайное положение дает правительству больше полномочий и позволяет обходить бюрократические процедуры в принятии решений, обычно требующих много времени.
Как уже сообщалось, в Италии также стало обязательным ношение маски каждый раз при выходе из дома, в любое время дня и во всех частях страны.
При этом максимальный штраф за отсутствие маски в общественных местах увеличили до 1000 евро.
Кроме того, теперь стало обязательным носить маску во всех закрытых помещениях, кроме дома.
За последние два месяца в Италии наблюдается увеличение числа новых случаев заболевания. Хотя их количество все еще намного ниже, чем в других крупных европейских странах, таких как Франция, Испания и Великобритания.
Италия стала первой страной Европы, которая больше всего пострадала от коронавируса этой весной.