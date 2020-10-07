Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Италия продлила чрезвычайное положение из-за пандемии до 31 января

Среда, 7 октября 2020, 17:15

Правительство Италии своим постановлением продлило чрезвычайное положение, введенное в связи с коронавирусом, до 31 января 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

Срок действия нынешнего положения о чрезвычайном положении истекает 15 октября, однако эпидемиологи предложили продлить его на более длительный срок.

Чрезвычайное положение дает правительству больше полномочий и позволяет обходить бюрократические процедуры в принятии решений, обычно требующих много времени.

Как уже сообщалось, в Италии также стало обязательным ношение маски каждый раз при выходе из дома, в любое время дня и во всех частях страны.

При этом максимальный штраф за отсутствие маски в общественных местах увеличили до 1000 евро.

Кроме того, теперь стало обязательным носить маску во всех закрытых помещениях, кроме дома.

За последние два месяца в Италии наблюдается увеличение числа новых случаев заболевания. Хотя их количество все еще намного ниже, чем в других крупных европейских странах, таких как Франция, Испания и Великобритания.

Италия стала первой страной Европы, которая больше всего пострадала от коронавируса этой весной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: