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"От патриотических речей": в российской школе потеряли сознание 13 детей

Среда, 7 октября 2020, 17:28
фото с этой линейки

13 учеников в одной из российских школ в Псковской области упали в обморок во время линейки. Местная чиновница убеждает, что это могло быть спровоцировано "волнением от патриотических речей и музыки".

Источник: начальник управления образования местной администраций Татьяна Лозницкая, которую цитирует РБК

Прямая речь Лозницкой: "Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие.

При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно".

Детали: Чиновница также отметила, что у школьников есть "возрастные и физиологические особенности", которые могли бы стать причиной потери сознания.

Что было раньше: 5 октября в Псковской области 13 ученикам из разных классов стало плохо во время торжественной линейки. Директор школы предположила, что состояние детей ухудшилось из-за теплового удара.

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Темы: детиРосcия


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