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Угрожает жизни военных: на бронетанковом заводе разоблачили сделку с ремонтом техники

Среда, 7 октября 2020, 18:17
Угрожает жизни военных: на бронетанковом заводе разоблачили сделку с ремонтом техники

Контрразведчики СБУ совместно со следователями Нацполиции разоблачили должностных лиц оборонного завода на злоупотреблениях с государственными средствами, что привело к некачественному ремонту бронированной техники для украинских Вооруженных Сил.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным предварительного следствия, материалы для ремонта боевых машин в рамках выполнения Государственного оборонного заказа МО были закуплены у частного предприятия в Киеве. При этом, вопреки действующему законодательству, надлежащего государственного сертификата качества товара не предоставили.

По результатам химического исследования установлено, что приобретенная продукция не соответствует предусмотренным Государственным стандартом требованиям, напрямую влияет на качество сварки бронированных частей корпуса техники.

По оценкам профильных специалистов, это представляет угрозу жизни и здоровью экипажа боевой машины.

Во время следственных действий на госпредприятии и по месту регистрации фирмы-поставщика в Киеве правоохранители изъяли некачественный продукт для сварки, соответствующую техническую документацию, результаты химических анализов и другие материалы, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности.

Для недопущения дальнейшего нанесения вреда обороноспособности Украины, использование некачественного сварочного материала на предприятии приостановлено.

 

Напомним: В этом году как минимум дважды СБУ обнаруживала миллионные сделки на Житомирском бронетанковом заводе - в марте и в июле.

Украинская правда
Темы: СБУЖитомирВооруженные силы
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