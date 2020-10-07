Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Угрожает жизни военных: на бронетанковом заводе разоблачили сделку с ремонтом техники

Среда, 7 октября 2020, 18:17

Контрразведчики СБУ совместно со следователями Нацполиции разоблачили должностных лиц оборонного завода на злоупотреблениях с государственными средствами, что привело к некачественному ремонту бронированной техники для украинских Вооруженных Сил.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным предварительного следствия, материалы для ремонта боевых машин в рамках выполнения Государственного оборонного заказа МО были закуплены у частного предприятия в Киеве. При этом, вопреки действующему законодательству, надлежащего государственного сертификата качества товара не предоставили.

По результатам химического исследования установлено, что приобретенная продукция не соответствует предусмотренным Государственным стандартом требованиям, напрямую влияет на качество сварки бронированных частей корпуса техники.

По оценкам профильных специалистов, это представляет угрозу жизни и здоровью экипажа боевой машины.

Во время следственных действий на госпредприятии и по месту регистрации фирмы-поставщика в Киеве правоохранители изъяли некачественный продукт для сварки, соответствующую техническую документацию, результаты химических анализов и другие материалы, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности.

Для недопущения дальнейшего нанесения вреда обороноспособности Украины, использование некачественного сварочного материала на предприятии приостановлено.

 

Напомним: В этом году как минимум дважды СБУ обнаруживала миллионные сделки на Житомирском бронетанковом заводе - в марте и в июле.

Украинская правда
Темы: СБУЖитомирВооруженные силы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Посольство Азербайджана возмутилось призывом Кивы "помогать армянским братьям во Христе"

фото, обновленоРоссия объявила в розыск Тихановскую

Расшифрованы "черные ящики" Ан-26: расследование выявило грубые нарушения

Судью-беглеца из Одесской области приговорили к 9 годам за взятки

Назвали лауреатов Нобелевской премии по химии 2020. Что они открыли

Польша оштрафовала "Газпром" на 6 млрд евро по делу о "Северном потоке-2"

Все новости...
СБУ
Тищенко говорит, что попросил в СБУ охрану для Лероса
Завербованный в РФ украинец вернулся на родину и пошел в СБУ
СБУ разоблачила масштабный конвертцентр с оборотом 15 млрд: причастно экс-руководство ГПС
Последние новости
19:15
Лерос: В "Слуге народа" назревает скандал из-за "пленок Тищенко"
19:09
Финансовый директор "Нафтогаза" ответил на скандальный аудит компании
19:00
фотоСтало известно, о чем Зеленские разговаривали с королевской семьей в Букингемском дворце
18:43
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Водяного
18:30
Франция и Германия предложат санкции против ГРУ РФ за отравление Навального - Reuters
18:19
Активистка, которая разоблачила плагиат Шкарлета, заявила об угрозах и преследовании
18:17
фотоУгрожает жизни военных: на бронетанковом заводе разоблачили сделку с ремонтом техники
18:05
Фейки о Нацбанке и критика Рожковой: экс-менеджер НБУ "подался" на заместителя главы
17:56
Франция анонсировала переговоры по Нагорному Карабаху в Москве и Женеве
17:50
После возвращения Трампа Белый дом превратился в рассадник коронавируса – CNN
Все новости...