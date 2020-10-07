Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция и Германия предложат санкции против ГРУ РФ за отравление Навального - Reuters

Среда, 7 октября 2020, 18:30

Франция и Германия предложат европейским партнерам ввести санкции против сотрудников ГРУ РФ в связи с отравлением в России оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в среду написало агентство Reuters со ссылкой на несколько дипломатических источников, сообщает "Европейская правда".

Париж и Берлин выступят с предложением санкций в Брюсселе в конце этой недели, перед встречей министров иностранных дел Европейского Союза, которая состоится на следующей неделе.

По словам двух дипломатов, предложения о санкциях будут направлены на сотрудников российской военной разведки ГРУ.

7 октября глава МИД Германии Хайко Маас пригрозил России новыми санкциями, если она не прояснит, что случилось в деле Навального.

6 октября ОЗХО обнародовала заключение об отравлении Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, похожего на другие из группы "Новичок".

14 сентября Берлин сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Темы: НавальныйсанкцииФранцияГерманияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Навальный
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: