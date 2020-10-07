Франция и Германия предложат санкции против ГРУ РФ за отравление Навального - Reuters

Франция и Германия предложат европейским партнерам ввести санкции против сотрудников ГРУ РФ в связи с отравлением в России оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в среду написало агентство Reuters со ссылкой на несколько дипломатических источников, сообщает "Европейская правда".

Париж и Берлин выступят с предложением санкций в Брюсселе в конце этой недели, перед встречей министров иностранных дел Европейского Союза, которая состоится на следующей неделе.

По словам двух дипломатов, предложения о санкциях будут направлены на сотрудников российской военной разведки ГРУ.

7 октября глава МИД Германии Хайко Маас пригрозил России новыми санкциями, если она не прояснит, что случилось в деле Навального.

6 октября ОЗХО обнародовала заключение об отравлении Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, похожего на другие из группы "Новичок".

14 сентября Берлин сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".