Стало известно, о чем Зеленские разговаривали с королевской семьей в Букингемском дворце

В рамках визита в Великобританию президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретились с членами королевской семьи герцогом Кембриджским принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кэтрин Миддлтон.

Источник: сайт президента

Детали: Во время встречи стороны обсудили экологические инициативы, двусторонние взаимодействия по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих, гендерное и социальное равенство и противодействие домашнему насилию.

Собеседники также обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.

Зеленский пригласил принца Уильяма и его жену посетить Украину с визитом.