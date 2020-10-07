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Стало известно, о чем Зеленские разговаривали с королевской семьей в Букингемском дворце

Среда, 7 октября 2020, 19:00
Стало известно, о чем Зеленские разговаривали с королевской семьей в Букингемском дворце

В рамках визита в Великобританию президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретились с членами королевской семьи герцогом Кембриджским принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кэтрин Миддлтон.

Источник: сайт президента

Детали: Во время встречи стороны обсудили экологические инициативы, двусторонние взаимодействия по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих, гендерное и социальное равенство и противодействие домашнему насилию.

Собеседники также обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.

Зеленский пригласил принца Уильяма и его жену посетить Украину с визитом.

 

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВеликобритания
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