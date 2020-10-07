Стало известно, о чем Зеленские разговаривали с королевской семьей в Букингемском дворце
Среда, 7 октября 2020, 19:00
В рамках визита в Великобританию президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретились с членами королевской семьи герцогом Кембриджским принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кэтрин Миддлтон.
Источник: сайт президента
Детали: Во время встречи стороны обсудили экологические инициативы, двусторонние взаимодействия по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих, гендерное и социальное равенство и противодействие домашнему насилию.
Собеседники также обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.
Зеленский пригласил принца Уильяма и его жену посетить Украину с визитом.
Украинская правда